https://static.news.ru/photo/78cceb66-baae-11e9-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В военном комиссариате Кунцевского района Москвы объяснили, зачем отправили повестку журналистке Reuters Марии Цветковой, которая была задержана во время несанкционированной акции в столице 27 июля во время выполнения задания редакции.

Ранее Цветкова сообщила, что ей вручили повестку в военкомат. По её мнению, власти приказали пробивать по всем базам задержанных на акциях 27 июля и 3 августа в Москве, чтобы запугать людей. Человек, отдавший ей повестку, сказал, что выполнил «абсурдный приказ начальства».

Ну это просто описка была, женщина у нас описалась, — цитирует РБК слова представителя военкомата.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов, писал News.ru.