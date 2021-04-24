В ВГТРК назвали глупостью сообщения о «чистках» оппозиционеров

https://static.news.ru/photo/1a8bb92c-a4e2-11eb-b5f2-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

В ВГТРК не подтвердили информацию об увольнениях сотрудников из-за поддержки оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-секретаря телерадиокомпании Викторию Арутюнову.

Мы не комментируем всякие глупости, — приводит издание ответ Арутюновой.

Ранее Telegram-канал Baza cсообщил о «чистках» неблагонадёжных сотрудников в ВГТРК. В частности, несколько операторов и монтажёров якобы были уволены, так как начальство получило их данные из слитой базы сторонников Навального. Как утверждается, этим сотрудникам предложили написать заявление «по собственному желанию» или отказаться от своих взглядов.

Ранее сообщалось, что Никулинская межрайонная прокуратура потребовала от придерживающегося либеральных идей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау предоставить данные на студентов, участвующих в акциях протеста и сотрудничающих с иностранными НКО. Администрация вуза в ответ на это издала приказ с поручениями исполнить требования прокуроров.