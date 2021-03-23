В «Векторе» выделили новый изолят южноафриканского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/8275b376-8c64-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Специалисты центра «Вектор» выделили новый изолят южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что полногеномное секвенирование, определяющее практически всю последовательность ДНК, показало не только мутации, характерные для южноафриканского варианта коронавируса. Выявлено также две дополнительные делеции — хромосомные перестройки — в генах ORF1ab и S.

В ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами, — говорится в сообщении.

Полученный изолят получил обозначение hCoV-19/Russia/SAB-1901/2021 (South Africa group B). Он уже депонирован в государственную коллекцию вирусов, идут дальнейшие исследования.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты из Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук Украины заявили, что обнаружили опасную мутацию британского штамма SARS-CoV-2. По данным учёных, изменились участки патогена, отвечающие за его размножение в клетке и влияющие на иммунный ответ организма.