В «Векторе» рассказали об антителах после вакцинации «ЭпиВакКороной — Н»

При трёхкратном введении вакцины «ЭпиВакКорона — Н» (Aurora-CoV) у добровольцев через полгода почти на 100% сохранились антитела к коронавирусу, сообщили «Интерфаксу» в государственном научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. При этом после двух доз препарата спустя шесть месяцев после первой прививки количество антител уменьшается до 81%.

Как рассказали в центре, в исследовании вакцины приняли участие 225 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Изучение данных после трёхкратной вакцинации показало, что доля добровольцев с положительной реакцией на антигены «ЭпиВакКорона — Н» на 42-е сутки составляет 93% и достигает максимального значения 100% на 21-е сутки после третьей прививки. Через 180 дней она снижается до 98%.

В то же время доля вакцинированных двукратно добровольцев с положительной реакцией на антигены к 180-му дню наблюдения составила 81%, — отметили в центре.

Исследование вакцины продолжается, его продление одобрено Минздравом РФ.

Ранее «Вектор» сообщил, что первые 12 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» выпущено в гражданский оборот. Серия препарата предназначена для клинических исследований третьей фазы.

26 августа вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона — Н» получила регистрационное удостоверение от Министерства здравоохранения России. Как заявлял разработчик, Aurora-CoV не будет сильно отличаться от своей прародительницы «ЭпиВакКороны». Различия будут только в технологии создания.