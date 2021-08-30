В «Векторе» не увидели оснований для вакцинации детей от COVID-19

Для вакцинации детей от коронавируса сейчас нет оснований. Об этом заявил глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, сообщает ТАСС.

Выступая в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», он заявил, что сейчас нет необходимости вакцинировать детей. Однако вакцина от коронавируса для детей необходима.

Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей. Но с учётом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков, — цитирует Максютова агентство.

Он добавил, что дельта-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но «это другие порядки опасности в сравнении с взрослыми населением».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что считает необходимым прививать детей от COVID-19.

По его мнению, вакцинация несовершеннолетних нужна, но она должна быть добровольной. Она пояснила, что в настоящее время проходят испытания вакцины от коронавируса для детей 12–17 лет. Продлятся они ещё год, поэтому у родителей ещё есть время, чтобы взвесить все за и против, но они должны осознать необходимость прививок, подчеркнула омбудсмен.