В вагонах-ресторанах поездов РЖД введены ограничения из-за COVID-19

Вагоны-рестораны в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» из-за ограничений на фоне ситуации с коронавирусом стали работать до 23:00. Об этом сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.
Ограничено (время работы вагонов-ресторанов. — NEWS.ru). До 22:55 всё приготовят навынос и каждый в своём купе дальше, — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что ограничения в вагонах-ресторанах аналогичны ограничениям для таких заведений на фоне коронавируса. Ранее многие регионы запретили ресторанам и ночным клубам работать после 23:00.
Вагоны-рестораны принадлежат Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД). Она сдаёт их в аренду субподрядчикам, которые и занимаются обслуживанием пассажиров, желающих поесть.
Как писал NEWS.ru, Федеральная пассажирская компания планировала сократить порядка 50 поездов дальнего следования из-за новой волны коронавируса. Рост заболеваемости спровоцировал падение спроса на билеты.
Сокращать планируется те поезда, спрос на которые минимален. Это 19 пар поездов дальнего следования, сообщается на сайте ФПК. Сократится и периодичность курсирования ещё 38 пар поездов.