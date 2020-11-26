В вагонах-ресторанах поездов РЖД введены ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/fb584126-2feb-11eb-ae95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вагоны-рестораны в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» из-за ограничений на фоне ситуации с коронавирусом стали работать до 23:00. Об этом сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

Ограничено (время работы вагонов-ресторанов. — NEWS.ru). До 22:55 всё приготовят навынос и каждый в своём купе дальше, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что ограничения в вагонах-ресторанах аналогичны ограничениям для таких заведений на фоне коронавируса. Ранее многие регионы запретили ресторанам и ночным клубам работать после 23:00.

Вагоны-рестораны принадлежат Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД). Она сдаёт их в аренду субподрядчикам, которые и занимаются обслуживанием пассажиров, желающих поесть.

Как писал NEWS.ru, Федеральная пассажирская компания планировала сократить порядка 50 поездов дальнего следования из-за новой волны коронавируса. Рост заболеваемости спровоцировал падение спроса на билеты.

Сокращать планируется те поезда, спрос на которые минимален. Это 19 пар поездов дальнего следования, сообщается на сайте ФПК. Сократится и периодичность курсирования ещё 38 пар поездов.