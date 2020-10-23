РЖД отменяет ряд поездов и возвращает деньги за билеты

Федеральная пассажирская компания планирует сократить порядка 50 поездов дальнего следования из-за новой волны коронавируса. Рост заболеваемости спровоцировал падение спроса на билеты.
Сокращать планируется те поезда, спрос на которые минимален. Это 19 пар поездов дальнего следования,
График будет скорректирован с учётом фактического спроса. Деньги за билеты на отменённые рейсы возместят пассажирам в полном объёме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские железные дороги в ближайшее время займут ещё более значимое место в жизни людей и в экономике страны. Такое мнение высказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозёров.