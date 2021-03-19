В управделами президента РФ опровергли сообщения о закупке презервативов

https://static.news.ru/photo/9b81b186-3ff2-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Данные о закупках предприятием управления делами президента России презервативов и сигарет не являются достоверными. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Данная информация не соответствует действительности. Ничего из вышеперечисленного не имеет никакого отношения к реальному положению дел. <...> Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено, — цитирует Крылову РИА Новости.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» решило закупить презервативов, табака и зажигалок на 726 тысяч рублей. По словам Крыловой, на балансе предприятия находятся несколько магазинов общего пользования в Одинцово, которые запрашивают весь ассортимент, после чего контрагент (ФГУП) выбирает то, что ему нужно.

Как сообщал NEWS.ru, доля контрафактных сигарет может вырасти до 30% в 2022 году из-за подорожания. Также это связано со снижением покупательной способности населения.