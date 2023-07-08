В уголовном деле о спектакле про жен террористов назначена новая экспертиза Муратов: ФСБ проведет новую эксперту спектакля о женах террористов «Финист Ясный Сокол»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук (в центре) и режиссер Евгения Беркович (справа), обвиняемые в оправдании терроризма, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока в Хамовническом суде Москвы

Журналист Дмитрий Муратов заявил, что в деле по спектаклю режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук «Финист Ясный Сокол» назначена новая экспертиза, которую проведет УФСБ. Об этом Муратов сообщил в интервью на YouTube-канале коллеги Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Предыдущую экспертизу в Минюсте признали ненаучной. Ее выполнял специалист, именуемых себя декструктологом.

Я могу сказать последнюю новость, без деталей, поскольку я не посоветовался об этом с адвокатом Ксенией Карпинской (адвокат Беркович. — прим. NEWS.ru). Назначена новая экспертиза по делу. Потому что эта [предыдущая] экспертиза ничтожна, проводить ее будет ФСБ по Свердловской области, — сказал Муратов.

Фигурировавшая ранее в деле деструктологическая экспертиза, по словам адвокатов обвиняемых, нашла в постановке героизацию ИГИЛ (организация признана террористической, деятельность в России запрещена), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России».

В конце июня суд Хамовнический районный суд продлил Беркович и Петрийчук арест до 10 сентября. Тогда защита обратила внимание на «регресс развития» у приемных дочерей Беркович, произошедший в ее отсутствие дома. Еще два месяца без матери станут для них «пыткой», считает судебный эксперт-психолог Алиса Колесова.

Пьеса «Финист Ясный Сокол» написана по мотивам рассказов реальных женщин, которые вышли замуж за исламистов, чтобы после уехать с ними в Сирию.