«Была цель расследовать?»: Беркович и Петрийчук продлили арест Режиссер Беркович и драматург Петрийчук останутся в СИЗО до 10 сентября

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Светлана Петрийчук и Евгения Беркович

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук останутся в СИЗО до 10 сентября, постановил Хамовнический районный суд, передает Медиазона (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Обе девушки около двух месяцев находятся под арестом по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Сторона защиты на заседании указывала на несостоятельность экспертизы и выразила претензии к затягиванию дела.

Вообще была цель расследовать? Или была цель возбудить уголовное дело и посадить под стражу двух девушек, — задалась вопросом адвокат Елена Орешникова.

Адвокат Сергей Бадамшин представил ответ Российского официального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ о том, что «деструктологическая экспертиза», на которую опирается обвинение, не может быть доказательством. Деструктологии как науки не существует, объяснили в министерстве.

Кроме того, защита обратила внимание на «регресс развития» у приемных дочерей Беркович, произошедший в ее отсутствие дома. Еще два месяца без матери станут для них «пыткой», считает судебный эксперт-психолог Алиса Колесова.

В мае режиссер Александр Сокуров заявлял, что давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период. Комментируя арест Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, он высказался, что всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо.