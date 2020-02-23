https://static.news.ru/photo/f19fd4b0-5642-11ea-820d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Радий Хабиров Башкортостан РБ Новости/vk.com

В День защитника Отечества власти Башкирии и военные решили устроить для участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева настоящий военный парад. Торжественное мероприятие для кавалера высших орденов СССР, который два года назад перешагнул столетний юбилей, провели во дворе дома ветерана.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), поздравить героя-фронтовика пришли представители руководства республики, общественные деятели, ветераны и многие жители Уфы.

В мероприятии приняли участие более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев. Они прошли перед Нагаевым парадным строем и поздравили ветерана с Днём защитника Отечества, спев его любимые военные песни, передаёт РИА Новости.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время праздника вручил фронтовику первый экземпляр нового ордена республики. Им стал Орден командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Нагаев и сам прошёл всю войну в составе этой дивизии.

У 102-летнего участника ВОВ множество высших советских наград. Среди них ордена Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и Красной Звезды.

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