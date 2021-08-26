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В Тюмени начали служебную проверку руководства СК после убийства школьницы

12:28, 26 августа 2021
В Тюмени начали служебную проверку руководства СК после убийства школьницы Александр Кубляков Фото: tyumen.sledcom.ru
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В Тюмени начали служебную проверку в отношении руководителя регионального управления Следственного комитета России Александра Кублякова после убийства восьмилетней Анастасии Муравьёвой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кублякова подозревают в неэффективной работе по делу об исчезновении девочки. По этой причине дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, для расследования фактов об исчезновении восьми детей в Тюменской области председатель СК России Александр Бастрыкин направил группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что преступник держал в холодильнике тело изнасилованной и убитой школьницы. Подозреваемый в преступлении Виталий Бережной подтвердил своё признание. Также следствие установило, что Бережной служил помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань в 2008–2011 годах.

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