В Тюмени начали служебную проверку руководства СК после убийства школьницы

В Тюмени начали служебную проверку в отношении руководителя регионального управления Следственного комитета России Александра Кублякова после убийства восьмилетней Анастасии Муравьёвой. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кублякова подозревают в неэффективной работе по делу об исчезновении девочки. По этой причине дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, для расследования фактов об исчезновении восьми детей в Тюменской области председатель СК России Александр Бастрыкин направил группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что преступник держал в холодильнике тело изнасилованной и убитой школьницы. Подозреваемый в преступлении Виталий Бережной подтвердил своё признание. Также следствие установило, что Бережной служил помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань в 2008–2011 годах.