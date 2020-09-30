В Турции опровергли наличие претензий к российским лётчикам, тушившим пожар

https://static.news.ru/photo/8a9992d6-03c8-11eb-819b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

В Турции опровергли информацию о том, что власти страны требовали объяснений от экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200, который помогал тушить пожар в районе Лара (Анталья). Российскую технику предоставила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех). На ней работает русско-турецкий экипаж.

Ранее издание Milliyet сообщило, что после забора воды самолёт пролетел достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвал беспокойство жителей.

Забор воды происходил из ближайшего удобного водоёма по всем правилам. Лесной пожар произошёл рядом с домами, над которыми самолёт пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолёты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали, — объяснил РИА Новости член совета директоров компании — эксплуатанта самолётов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Собеседник агентства подчеркнул, что маршрут, в том числе точку забора воды, определяют по согласованию с диспетчером. На борту также находится представитель лесничества. По его словам, до этого Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула.

И никто там в панику не впадал, манёврами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал, — добавил собеседник агентства.

Он предположил, что, возможно, местные жители в Ларе подумали, что самолёт падает в воду, «но на самом деле он её забирает, и делать это он может только на лету».

В июне 2020 года два Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, самолёты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля, писал NEWS.ru.