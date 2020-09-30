В Турции опровергли наличие претензий к российским лётчикам, тушившим пожар

В Турции опровергли информацию о том, что власти страны требовали объяснений от экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200, который помогал тушить пожар в районе Лара (Анталья). Российскую технику предоставила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех). На ней работает русско-турецкий экипаж.
Ранее издание Milliyet сообщило, что после забора воды самолёт пролетел достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвал беспокойство жителей.
Забор воды происходил из ближайшего удобного водоёма по всем правилам. Лесной пожар произошёл рядом с домами, над которыми самолёт пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолёты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали, — объяснил РИА Новости член совета директоров компании — эксплуатанта самолётов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
Собеседник агентства подчеркнул, что маршрут, в том числе точку забора воды, определяют по согласованию с диспетчером. На борту также находится представитель лесничества. По его словам, до этого Бе-200 уже тушили лесной пожар в районе Стамбула.
И никто там в панику не впадал, манёврами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал, — добавил собеседник агентства.
Он предположил, что, возможно, местные жители в Ларе подумали, что самолёт падает в воду, «но на самом деле он её забирает, и делать это он может только на лету».
В июне 2020 года два Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, самолёты с российскими экипажами четыре месяца будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума. Один из Бе-200 также принимал участие в тушении пожара на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья в начале июля, писал NEWS.ru.
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