В Telegram появилась возможность создать свою радиостанцию

https://static.news.ru/photo/44ea6810-88b0-11eb-9114-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мессенджере Telegram заработали голосовые чаты в каналах. Команда сервиса рассказала, что такие каналы не имеют лимита на количество участников, а потому их могут слушать миллионы пользователей. Таким образом, в мессенджере можно создать практически свою радиостанцию.

Для того чтобы создать голосовой чат, администратор канала должен нажать на значок в виде трёх точек и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Кроме того, руководители каналов смогут делать записи голосового чата и сохранять их как подкасты. Таким образом они смогут делиться произошедшим с теми участниками, которые в конкретный момент времени не смогли прослушать чат.

После остановки записи аудиофайл будет размещён в вашем чате «Избранное». Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием, — говорится в блоге компании.

Если пользователь не участвует в обсуждении как спикер, он может поднять руку. Администраторы смогут посмотреть, кто попросил слово, прочитав информацию «О себе» возле каждого участника. Также они смогут отправлять спикерам прямые ссылки на голосовой чат, чтобы тем не приходилось ждать, пока им включат микрофон в обсуждении.

Владельцы каналов также смогут участвовать в голосовых чатах от имени своего канала, а не личного профиля. Таким образом они смогут избежать нежелательного внимания к личному аккаунту.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи мессенджера Telegram из Европы сообщили о сбое в его работе. 85% пользователей жаловались на невозможность подключиться к мессенджеру. Кроме того, часть (14%) отметили, что им удалось войти в Telegram, однако их сообщения не отправлялись.