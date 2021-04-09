В театрах Москвы заработал бесплатный Wi-Fi

Бесплатная городская сеть Wi-Fi заработала в московских театрах, сообщили в пресс-службе мэрии города.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, жителю любого современного мегаполиса важно всегда иметь хороший Интернет для работы, учёбы и общения.
Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах. Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры, — рассказала она.
Воспользоваться бесплатным Интернетом могут посетители Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московского драматического театра «Модерн» и детского музыкального театра «Экспромт». Всего в учреждениях установили 18 точек доступа.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты предупредили, что банковские организации могут собирать персональные данные и другую информацию о клиентах с помощью бесплатного Wi-Fi. По их словам, люди подключаются к бесплатной банковской сети, чтобы побороть скуку в очереди, однако банковские организации в это время могут собирать информацию.