В театрах Москвы заработал бесплатный Wi-Fi

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Около 38% россиян, имеющих высшее образование, трудятся не по специальности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого одним из крупнейших онлайн-сервисов по поиску работы. Полученное образование пригодилось 40% россиян, ещё 22% работают в смежных отраслях.

Трудоустроенных в соответствии с квалификационной записью в дипломе больше среди тех, кто получает зарплату более 80 тысяч рублей, таковых 53%. Среди тех, кто зарабатывает менее 29 тысяч рублей в месяц,...