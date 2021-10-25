В Татарстане выступили против ликвидации должности президента республики

Госсовет (парламент) Татарстана выступил против переименования должности президента республики. Таким образом, депутаты не поддержали проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Как сообщил ТАСС глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин, ряд положений документа противоречит конституционным нормам.

Согласно закoнопроекту, внесённому 27 сентября в Госдуму, главы регионов не смогут именоваться губернаторами и президентами. Они станут «главами субъектов Российской Федерации».

На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов, — заявил Хабибуллин.

Глава Татарстана в настоящее время именуется президентом.

Ранее сообщалось, что проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Так, для глав регионов предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России должна быть только одна должность президента. Однако в Кремле понимают специфику некоторых регионов, в частности Татарстана.