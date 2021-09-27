Губернаторов могут начать увольнять в связи с утратой доверия президента

В Госдуму внесли законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его слова приводит РИА Новости.

Законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ, — сказал Клишас.

Он уточнил, что для губернаторов предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.

Кроме того, в Госдуму также внесли законопроект вводящий равные 5-летние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний. Помимо этого, в случае принятия ещё одной инициативы, губернаторы будут называться «глава субъекта Российской Федерации». Также для них будет отменён запрет избираться на два срока подряд.

Ранее правительство одобрило законопроект Минтруда, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Таким образом, с нового года выплаты пособий упростят.