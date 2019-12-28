В Татарстане сотрудники МЧС исполнили желание шестилетнего Даниса из Елабуги — мальчик мечтал побывать в пожарной части.
Об этом сообщили в главном управлении ведомства по республике. Открытку с желанием Даниса глава региона Рустам Минниханов снял с «Ёлки желаний»,
Как рассказали в МЧС, Даниса, его четырёхлетнего брата Амира и их маму пригласил в гости руководитель исполкома Елабужского района Рустем Нуриев. После чаепития и вручения подарков они поехали в пожарную часть № 75, где гостям провели экскурсию.
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