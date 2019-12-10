https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать дело о пропаже миллионов актрисы Элины Быстрицкой. Вопросы у суда вызывает не только исчезновение крупной суммы (по некоторым оценкам — 38 млн рублей), но и источник таких несметных богатств.

Всего со счетов умершей актрисы было снято 38 миллионов рублей. В краже этих денег заподозрили концертного директора актрисы Ксению Рубцову. Она смогла снять деньги благодаря доверенности, оформленной при жизни артистки. Против неё возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), отмечает argumenti.ru .

В то же время сестра актрисы София Шегельман заявляет, что деньги исчезли не только со счетов Быстрицкой, но и из квартиры. Выяснилось, что артистка хранила дома около 1,5 млн рублей. Эти деньги она получила в качестве зарплаты из Малого театра, несмотря на то что давно не выходила на сцену.

Эти деньги Элина хранила дома в тумбочке. Ей так было спокойней. После того как пришлось расстаться с Рубцовой, я заглянула в эту тумбочку, в ней оставалось только 62 тысячи, — поделилась она в интервью KP.RU .

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019-го. Ей был 91 год. Искусству Быстрицкая отдала свыше 60 лет. Одна из самых известных её ролей — Аксинья Астахова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1958 год).

Ранее знакомые Элины Быстрицкой заявили, что артистку могли специально довести до крайней степени истощения её родственники. По мнению окружения умершей, семья целенаправленно не пускала к ней врачей и поменяла сиделок. Друзья почившей считают, что из-за этого у женщины обострились тяжёлые хронические недуги и она умерла в реанимации частной московской клиники, писал NEWS.ru.