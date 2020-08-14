В столичном вузе объяснили причину отказа в поступлении девушке-инвалиду

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Преподаватели Московского университета управления Правительства Москвы имени Лужкова пытались отговорить от поступления в вуз девушку-инвалида. По словам абитуриентки, они просили забрать документы из-за того, что она передвигалась на коляске.

Как рассказала Джаннет Базаровой, она узнала, что поступила в вуз своей мечты и приехала подписать документы. Увидев будущую студентку, профессор Татьяна Александровна Половова стала отговаривать её учиться в данном вузе. Позже к ней стали подходить и другие представители учебного состава, пытаясь отговорить девушку от учёбы в данном учебном заведении. Причину они называли только одну, что университет не готов работать со студентами-колясочниками. При этом девушка до этого год самостоятельно жила и училась в Германии и на ни разу не столкнулась с подобной дискриминацией.

Я прошла все этапы поступления, не скрывая, что передвигаюсь на инвалидной коляске. Вуз же оказался не готов видеть в своих стенах студента на коляске. Зачем нужно было приглашать меня на подписание документов? Чтобы сделать мне как можно больнее? — задается вопросами Базарова.

После того как история получила огласку, университету пришлось объясняться.

Как прокомментировал ситуацию «Ридусу» глава пресс-службы вуза Сергей Кашкадамов, произошло явное недопонимание, у Татьяны Полововой сейчас очень сложная жизненная ситуация, поэтому она «взвинчено» ответила девушке.

Она имела ввиду, что у нас в университете нет бюджетных мест в принципе. Просто во многих университетах для людей с ограниченными возможностями здоровья есть специальные бюджетные места, на которые они могут поступить вне конкурса. Мы не можем этого предложить, — сказал он.

Кашкадамов отметил, что Дженнет Базарове не отказали в приеме в вуз, 25 августа она, как и все остальные абитуриенты, будет зачислена в студенты приказом ректора. Он также добавил, что в учебном заведении есть все условия для обучения людей с ограниченными возможностями. В университете пояснили, что в данный момент в вузе не обучается ни одного студента-колясочника, однако на протяжении уже двух лет лекции в вузе читает преподаватель-колясочник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в сентябре в Москве начнёт свою работу социальная гостиница, где горожан с ограниченными возможностями здоровья будут обучать навыкам самостоятельного проживания. Курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, пройдут 216 человек с детским церебральным параличом, аутизмом, нарушением зрения, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, шизофренией, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями.