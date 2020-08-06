В Саратове росгвардеец спас выпавшего из окна ребёнка

https://static.news.ru/photo/231cfac8-d7f7-11ea-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан полиции Дмитрий Крылов спас полуторогодовалого ребёнка. Мальчик выдавил москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Инцидент произошёл в Саратове.

Утром 6 августа росгвардеец шёл к своему автомобилю, когда услышал еле слышные хрипы. Они доносились из кустов. Он подошёл ближе и увидел лежащего на земле ребёнка. Рядом с ним находилась москитная сетка.

Дмитрий незамедлительно вызвал спасательные службы и оказал ребёнку доврачебную помощь. Прибывшие медики госпитализировали мальчика, — сообщает пресс-служба Росгвардии.

В настоящий момент о состоянии ребёнка ничего не известно.

Как ранее писал NEWS.ru, охранник без кисти руки спас семилетнего ребёнка, который выпал из окна многоэтажного дома на западе Москвы. Мальчик получил сотрясение мозга и переломы конечностей. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.