В столичном ГИБДД назвали самые распространённые нарушения ПДД таксистами

Самыми частыми нарушениями правил дорожного движения, которые допускают московские таксисты, стали отсутствие водительского удостоверения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. С начала года в столице сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 400 тысяч нарушений. Но число ДТП с тяжкими последствиями с участием такси снизилось на 16%, говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД.

За истекший период сотрудники ДПС выявили и своевременно предотвратили более 400 тысяч нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями такси, — говорится в сообщении.

Наиболее частыми нарушениями стали управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр, отсутствие у водителя права управления транспортным средством, управление ТС с признаками опьянения, отсутствие документов, предусмотренных ПДД, наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

В то же время, в ГИБДД отметили снижение тяжких последствий в результате дорожно-транспортных происшествий с участием такси. За 11 месяцев текущего года этот показатель уменьшился на 16,1%.

Всего с участием такси в Москве с начала 2021 года произошло 1623 ДТП, 47 человек погибло, почти 1900 человек получили различные ранения.

Ранее сообщалось, что произошёл сбой в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. В Министерстве внутренних дел России подтвердили эту информацию. Уточняется, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В министерстве назвали подобные сбои единичными и принесли извинения.