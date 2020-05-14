В столице вновь снизился дневной индекс самоизоляции

В Москве 14 мая дневной индекс самоизоляции снова снизился, достигнув отметки в 2,3. Утром 14 мая этот показатель находился на отметке в 3,5.
Об этом
Индекс 2,3 держится в Москве на протяжении трёх дней — впервые после начала действия режима.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскачество провело исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство жителей России стали гораздо реже ходить в магазин, а четверть опрошенных отметили, что их расходы на покупки заметно сократились.
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