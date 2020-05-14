В столице вновь снизился дневной индекс самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0777a318-95cb-11ea-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 14 мая дневной индекс самоизоляции снова снизился, достигнув отметки в 2,3. Утром 14 мая этот показатель находился на отметке в 3,5.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Яндекса», который начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня соблюдения населением режима самоизоляции с конца марта. Шкала включает в себя отметки от 0 до 5. Чем выше значение, тем лучше соблюдается режим самоизоляции, введённый на фоне пандемии коронавируса.

Индекс 2,3 держится в Москве на протяжении трёх дней — впервые после начала действия режима.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскачество провело исследование, по результатам которого выяснилось, что большинство жителей России стали гораздо реже ходить в магазин, а четверть опрошенных отметили, что их расходы на покупки заметно сократились.