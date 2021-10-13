В СПЧ России увидели «угрозу безопасности» в амнистии 300 тысяч мигрантов

Амнистия 300 тысяч мигрантов, которым власти РФ разрешили вернуться в страну после выдворения из России за совершённые правонарушения, приведёт к росту криминогенной напряжённости, а в долгосрочной перспективе ситуация с мигрантами будет угрожать национальной безопасности страны, заявил NEWS.ru член президиума Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Ранее глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов на YouTube-канале заявил об амнистии 150 тысяч мигрантов из Таджикистана и 150 тысяч мигрантов из Узбекистана, которые совершали правонарушения и были выдворены МВД. По его словам, об этом удалось договориться «путём достаточно долгих и сложных переговоров». Он пояснил, что амнистия не будет распространяться на тех мигрантов, которых выдворили из страны по решению суда.

Я негативно отношусь к подобным жестам, я считаю, что они пролоббированы крупными олигархическими и торговыми сетями. <...> Эти 300 тысяч человек — это что, великие математики или физики, которые нам нужны для «оборонки»? — задался вопросом Кабанов.

По его словам, подобная амнистия создаёт прецедент к тому, что нарушающие закон мигранты будут относиться к нему безответственно. Он подчеркнул, что работодатели в массе своей не несут за них ответственность, мигранты не платят налоги и получают не всегда «белую» зарплату.

Идёт нагнетание определённых социальных процессов, в результате происходит криминализация среды, <...> мы это уже видим. Никто не работает с людьми, создают условия для негативного развития событий, — отметил член СПЧ.

Эксперт считает, что это создаёт риски для самой России.

В долгосрочной перспективе — это угроза национальной безопасности, — убеждён Кабанов.

7 октября стало известно, что российское правительство согласилось завезти 10 тысяч мигрантов из Узбекистана при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции. Трудовые ресурсы будут привлекаться для строительства не только жилья, но и крупных инфраструктурных проектов.