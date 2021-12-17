В СПЧ назвали ошибкой публикацию в СМИ письменных извинений Сокурова

Письмо кинорежиссёра Александра Сокурова с извинениями за произошедшее на встрече с президентом Владимиром Путиным не предназначалось для огласки. Несмотря на это, его передали журналистам, устроив из этой ситуации недопустимое «шоу». Об этом ТАСС заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории, — сказал он.

Ранее стало известно, что режиссёр Александр Сокуров написал обращение к главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву о поступающих в его адрес угрозах, которые стал получать после встречи президента Путина с членами СПЧ.

Также режиссёр добавил, что сожалеет о тех неприятностях, которые он доставил Фадееву в администрации президента. Сокуров добавил, что не владеет дипломатическими навыками, а только является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем».

Александр Сокуров оказался в центре скандала после того, как на встрече Путина с СПЧ предложил «отпустить» все государства, которые не желают находиться в составе России. Из-за этого возник спор. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова кинодеятеля на экстремизм.