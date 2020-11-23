В Союзе журналистов оценили идею разработать новые знаки отличия для СМИ

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В Союзе журналистов России (СЖР) настороженно отнеслись к инициативе депутатов Госдумы разработать новые знаки отличия для представителей СМИ во время работы на массовых мероприятиях. Об этом рассказал председатель СЖР Владимир Соловьёв.

В случае принятия законопроекта может появиться поле для манипуляций и наказания невиновных, а также нарушения прав журналистов на сбор и распространение информации. По мнению Соловьёва, нужно всё тщательно изучить, чтобы не допускать нарушений закона о печати, а также прав журналистов.

Что же касается наказания за незаконное использование журналистского удостоверения, то в этом, может быть, и есть какая-то необходимость, потому что есть случаи, когда люди, которые не являются журналистами, имеют при себе удостоверения, похожие на удостоверение журналиста. И если они, например, на каком-то митинге занимаются политической деятельностью, кричат лозунги, иногда вступают в конфликт с полицией, а когда их задерживают, то они предъявляют удостоверение и говорят, что они журналисты, — заявил NEWS.ru Соловьёв.

При этом он отметил, что на практике можно столкнуться с другой проблемой. В России зарегистрированы более 30 тыс. СМИ, некоторые из них могут не работать, но имеют право выдавать удостоверения журналистов, что может привести к манипуляциям и даже продаже «корочек».

По сути, депутат Вяткин (инициатор поправок. — NEWS.ru) выступил в своих предложениях как Капитан Очевидность: он повторил то, о чём и мы говорим давно, и в кодексе журналиста это присутствует. То есть если журналист работает как журналист на митинге, то он защищён законом и имеет другой статус, — рассказал Соловьёв.

Он добавил, что совсем другая история, когда журналист присутствует на массовом мероприятии в качестве гражданина, выражающего свою политическую позицию.

Как писал NEWS.ru, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил усилить административную ответственность за неповиновение сотрудникам правопорядка, а кроме того, наказывать за незаконное использование на таких акциях «отличительного признака представителя СМИ».