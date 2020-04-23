В Совфеде задумались об усилении ответственности за кибербуллинг

Российские сенаторы намерены проработать вопрос об ужесточении ответственности за кибербуллинг — травлю в Интернете. Об этом заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
Она отметила, что чаще всего от этого страдают дети и подростки. Однако с расширением дистанционного образования в связи с пандемией участилось появление в Сети негативной информации в адрес педагогов. Кроме того, стали появляться ролики, способствующие срыву процесса обучения.
По словам Гумеровой, данная ситуация свидетельствует о необходимости внесения поправок в законодательство, чтобы дети, родители и учителя чувствовали себя защищёнными,
Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело по факту срыва онлайн-уроков в Санкт-Петербурге. В совершении противоправных действий подозревается пользователь Артур Атамбаев. Он объявлен в розыск.
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