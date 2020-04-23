В Совфеде задумались об усилении ответственности за кибербуллинг

https://static.news.ru/photo/7ffad15c-8563-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российские сенаторы намерены проработать вопрос об ужесточении ответственности за кибербуллинг — травлю в Интернете. Об этом заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

Она отметила, что чаще всего от этого страдают дети и подростки. Однако с расширением дистанционного образования в связи с пандемией участилось появление в Сети негативной информации в адрес педагогов. Кроме того, стали появляться ролики, способствующие срыву процесса обучения.

По словам Гумеровой, данная ситуация свидетельствует о необходимости внесения поправок в законодательство, чтобы дети, родители и учителя чувствовали себя защищёнными, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело по факту срыва онлайн-уроков в Санкт-Петербурге. В совершении противоправных действий подозревается пользователь Артур Атамбаев. Он объявлен в розыск.