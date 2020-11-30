В Совфеде обеспокоены отчислением иностранных студентов из вузов

https://static.news.ru/photo/e6d9c824-331e-11eb-9be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация об отчислении иностранных студентов из-за закрытых границ требует дополнительной проверки, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации уделяет большое внимание повышению привлекательности российского образования для иностранцев. Это один из приоритетов, в том числе внешней политики. Нельзя допускать ситуаций, которые могут подорвать имидж нашего образования, имидж нашего государства. К тому же это просто не справедливо в отношении студентов, — подчеркнула она.

Политик поручила комитету парламента по науке, образованию и культуре оценить достоверность этой информации. При этом председатель комитета Лилия Гумерова отметила, что соответствующий запрос был направлен в Минобрнауки, сообщили в пресс-службе СФ.

Накануне к российским властям обратились около двух тысяч иностранных студентов, которые попросили разрешения продолжить обучение в РФ. Часть из них получают образование по квоте Россотрудничества. С просьбой оказать содействие иностранцам к правительству обратился юрист Иван Мельников.

При этом в Минобрнауки отрицают эти сообщения. Там добавили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в Россию из-за карантинных мер, а также испытывают сложности в связи с проблемами со связью, передаёт NEWS.ru.