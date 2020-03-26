https://static.news.ru/photo/140d1cce-6eb2-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление президента Владимира Путина о необходимости перенести дату голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, глава государства издаст новый указ о дате плебисцита.

Он напомнил, что Путин, назначая голосование на 22 апреля, назвал главным приоритетом политики страны здоровье россиян, передаёт ТАСС.

Ничего не изменилось. Президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил о том, что абсолютный приоритет — здоровье граждан, а голосование может быть перенесено на более позднюю дату. Для назначения новой даты голосования глава государства издаст новый указ, — сказал политик.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии приоритетом являются здоровье и безопасность людей.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).