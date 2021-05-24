В Совфеде призвали учитывать расходы граждан при начислении соцвыплат

https://static.news.ru/photo/27c19dc8-bd33-11eb-a76f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов заявил, что при начислении социальных выплат нужно учитывать расходы граждан, передаёт РИА Новости.

По его словам, ориентироваться стоит не на имущественный ценз, когда у человека может быть два дома или две квартиры, что лишает гражданина льгот. Сенатор заметил, что в данном случае стоит обращать внимание именно на расходы граждан.

В нашей стране достаточно много людей, которые получают недекларированные доходы, но расходы свои они скрыть не могут, — заметил Леонов.

Сенатор отметил, что информация по расходам граждан имеется у финансовых организаций. Он уточнил, что нужно выработать единый стандарт. Если расходы человека превышают установленную норму, то на соцвыплаты он претендовать не может. Если же наоборот — то ему полагаются льготы.

По мнению Леонова, эту тему нужно ещё обсуждать, но сам критерий может быть определён либо распоряжением правительства, либо законодательно, и составлять, например, несколько МРОТ.

Ранее первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею льготного начисления земельного налога семьям, которые усыновили или взяли под опеку ребёнка. По его мнению, это неверная мотивация к усыновлению.