В Совфеде призвали не превращать усыновление в сделку

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Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею льготного начисления земельного налога семьям, которые усыновили или взяли под опеку ребёнка. По его мнению, это неверная мотивация к усыновлению, сообщает RT.

Честно говоря, нет восторга от этой идеи. Всё-таки усыновление — это некий акт глубоко личного, гуманистического характера. И в этой связи не стоит превращать его в некую «сделку». <...> Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно, — сказал сенатор.

Он добавил, что в отечественном законодательстве прописаны нормы, направленные на поддержку многодетных семей. Рязанский сделал акцент на том, что речь в них идёт об уже сформировавшихся семьях.

С идеей льготного начисления земельного налога для усыновителей и опекунов выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Он направил главе Минтруда Антону Котякову просьбу рассмотреть его предложение. По замыслу парламентария, семья должна пользоваться льготой до достижения усыновлённым или опекаемым совершеннолетия.