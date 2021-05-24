В Госдуме предложили дать части россиян новую льготу

https://static.news.ru/photo/ff1ad3f4-c89f-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил облегчить земельный налог для россиян, которые усыновили или взяли под опеку ребёнка. Как пишет RT, в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова депутат просит ввести льготное начисление этого налога.

Он объяснил , что в данный момент по закону на такую преференцию могут рассчитывать только ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи.

Фёдоров просит Котякова «оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников». Закон на них будет распространяться до тех пор, пока усыновлённый или опекаемый ребёнок не достигнет 18-летия.

Депутат уверен, что мера позволит промотивировать россиян, которые хотят усыновить или уже приняли ребёнка в семью.

В России упростили получение налогового вычета из НДФЛ при покупке квартиры, дома или земельного участка, а также по индивидуальным инвестиционным счетам. Заявителю больше не придётся предоставлять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы. Для получения вычета нужно лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. О том, как будет работать новая схема, — в материале NEWS.ru.