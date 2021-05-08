Россиянам предсказали сокращение рабочих часов

https://static.news.ru/photo/12d8b85e-b006-11eb-87e8-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с URA.RU заявил, что количество трудовых часов в рабочей неделе в РФ будет сокращено в обозримом будущем.

Сенатор отметил , что в ближайшее время переход россиян на четырёхдневную рабочую неделю не произойдёт. Однако в перспективе это обязательно случится, по крайней мере, для отдельных категорий граждан.

Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена. Для определённых категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет, — подчеркнул Рязанский.

Сенатор добавил, что характер многих традиционных видов занятости уже можно менять из-за развития практики удалённой работы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что через 10–15 лет рабочая неделя в России будет длиться три дня. Продолжительность рабочего дня при этом составит пять часов. Политик добавил, что в России уже сегодня можно вводить «четырёхдневку».