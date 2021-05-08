Россиянам предсказали сокращение рабочих часов

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с URA.RU заявил, что количество трудовых часов в рабочей неделе в РФ будет сокращено в обозримом будущем.
Сенатор
Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена. Для определённых категорий, может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет, — подчеркнул Рязанский.
Сенатор добавил, что характер многих традиционных видов занятости уже можно менять из-за развития практики удалённой работы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что через 10–15 лет рабочая неделя в России будет длиться три дня. Продолжительность рабочего дня при этом составит пять часов. Политик добавил, что в России уже сегодня можно вводить «четырёхдневку».