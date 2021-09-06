В Совфеде предложили разрешить электрокарам ездить по выделенной полосе
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:45, 07 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить владельцам электроавтомобилей ездить по выделенной для общественного транспорта полосе. Об этом сообщает ТАСС.
Одной из мер поддержки спроса на электромобили является доступ на полосы для маршрутных транспортных средств. В пункте 18.2 правил дорожного движения РФ перечислены транспортные средства, которым на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств разрешены движение и остановка. Законопроектом предлагается дополнить соответствующий перечень транспортных средств электромобилями и гибридными автомобилями, — говорится в обращении Кутепова к министру транспорта Савельеву.
По мнению Кутепова, подобные нововведения помогут увеличить спрос среди россиян на электроавтомобили, так как их доля на рынке в сравнении с машинами на дизельном топливе и бензине сравнительно невысока: всего 0,02% водителей в России предпочитают гибридные автомобили. По данным «Автостата», на начало января 2021 года суммарное количество электромобилей в стране составило всего 10 836 машин.
Ранее российская компания Aurus анонсировала новый автомобиль премиум-класса на водородном топливе.