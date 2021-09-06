В Совфеде предложили разрешить электрокарам ездить по выделенной полосе

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«Почта России» в последние несколько лет серьёзно улучшила логистику, и шутки про низкую скорость доставки скоро перестанут быть популярными. Об этом сказал РИА Новости заместитель гендиректора «Почты» по электронной коммерции Алексей Скатин.

Он сообщил, что организация усовершенствовала инфраструктуру: склады, транспорт, систему планирования и системы управления сетью. А средние показатели доставки в некоторых городах выше рыночных. На самом деле косвенным показателем качества является...