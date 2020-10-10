В Совфеде предложили разрешать частникам открывать ясли

https://static.news.ru/photo/057429fa-0c5a-11eb-9dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре предложил законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям и среднему бизнесу организовывать ясли для детей.

Отмечается, что подобная инициатива решит проблему дефицита яслей и детских садов во многих регионах страны без необходимости создавать государственные организации, которые не всегда экономически выгодны там, где потенциальное число воспитанников не очень велико.

Мы предлагаем расширить возможности регионов в развитии малого и среднего бизнеса, которые готовы взять на себя предоставление услуг по уходу и присмотру за детьми, — приводит «Парламентская газета» слова зампреда комитета Виктора Смирнова.

Законопроект предлагает создать механизм, согласно которому муниципалитет сможет размещать заявки и по конкурсу выбирать исполнителей среди представителей малого и среднего бизнеса. Такой формат, по мнению сенатора, позволит создавать рентабельные группы из детей дошкольного возраста по 3–5 человек. Также он отмечает, что таким образом брать на себя воспитание детей смогут вышедшие на пенсию педагоги со статусом ИП.

Разумеется, органы образования должны будут осуществлять контроль за организацией питания и созданием в группе развивающей среды. Все необходимые требования следует отразить в конкурсной документации, — подчеркнул Смирнов.

В настоящее время ещё ведётся работа над законопроектом, отмечается в сообщении. Пока неизвестно, станет ли инициатива отдельным проектом или её предложат внести в качестве поправок в уже принятые законы.

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