В Совфеде предложили давать инвалидность переболевшим коронавирусом

Любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право на получение статуса инвалида. Об этом «Парламентской газете» сказал член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Согласно приказу Минздрава, вступившему в силу 27 декабря 2020 года, сейчас получить инвалидность могут только медики, если заражение произошло на рабочем месте и вызвало тяжёлые последствия для здоровья.

Владимир Круглый считает, что такая норма должна распространяться не только на медперсонал, но и на всех людей, перенёсших инфекцию с осложнениями.

Понятно, что у врачей особые условия труда, они находятся в особой опасности, но у нас же в целом независимо от профессии дают людям инвалидность. Я думаю, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право своевременно получить статус инвалида, — сказал он.

Он напомнил, что коронавирус может вызвать серьёзные осложнения сердечно-сосудистой системы, фиброз лёгких, тромбозы и другие заболевания. По его словам, от этих последствий должны лечить по программе реабилитации, утверждённой Минздравом, и на неё выделено финансирование.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые перенесли COVID-19, смогут пройти углублённую диспансеризацию с 1 июля.