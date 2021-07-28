В Совфеде отреагировали на слова Байдена о Путине

Слова американского лидера Джо Байдена о «проблемах» президента России Владимира Путина прокомментировал член Совета Федерации Владимир Джабаров. Он заверил, что властям США не следует беспокоиться по поводу ядерного арсенала РФ, так как он находится в надёжных руках, сообщает «Газета.RU».

Это прекрасно, что они заботятся о нашем ядерном оружии. Но я, честно говоря, не уверен, где оно хранится надёжнее, у нас или у американцев, — отметил сенатор.

Он припомнил расколовшее США на два лагеря движение BLM и беспорядки, начавшиеся после избрания Байдена президентом. По словам Джабарова, российское общество весьма стабильно и каких-то политических катаклизмов допущено не будет.

Сенатор также указал на то, что Россия не только гордится своими природными запасами, но и решает конкретные задачи, направленные на развитие экономики и повышение уровня жизни. В связи с этим говорить об отсталости РФ в этом плане некорректно.

Ранее Байден заявил, что экономика России опирается лишь на нефтяные запасы и ядерное оружие, и это создаёт «определённые проблемы» для Путина.

Заявление президента США оценил политолог Сергей Станкевич. По его мнению, в них не следует искать «доктринальное содержание». Он пояснил, что нередко политики даже такого уровня, а тем более такого возраста, говорят вещи достаточно случайные и ситуативные.