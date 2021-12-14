В Совфеде одобрили «обнуление» губернаторских сроков

Конституционный комитет Совета Федерации одобрил законопроект, предполагающий обнуление губернаторских сроков, что позволит главам регионов России баллотироваться более чем на два срока, сообщает РИА Новости. Также там закрепляется наименование должности высшего должностного лица региона как «глава».

Отмечается, что документ устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на прeбывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей. В третьем чтении законопроект будет рассмотрен в Госдуме 14 декабря. 15 декабря его рассмотрят в Совете Федерации, сообщает агентство.

Законодательство в этой части приводится в соответствие с Конституцией России. Закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент.

Также закрепляется наименование должности высшего должностного лица региона как «глава». Однако отмечается, что с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов он может именоваться по-другому, но не «президент».

Ранее сообщалось, что поправками ко второму чтению уточняется, что глава региона получает право вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов.

Первое чтение законопроекта прошло в Госдуме 9 ноября. Большинством голосов он был принят. Против выступили шесть депутатов Государственной думы от Татарстана, который является единственным регионом России, где глава именуется президентом.