https://static.news.ru/photo/0dc82f1a-5c5c-11ea-b4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 июля 2021 года гражданам России будут назначать пенсии по инвалидности автоматически, без личного заявления. Об этом на заседании Общественного совета при Минтруде заявил глава ведомства Антон Котяков.

Данное решение министерства в разговоре с журналистами прокомментировал заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Он высоко оценил переход Минтруда при оформлении пенсий на проактивную политику. Рязанский назвал указанный метод «прогрессивным».

Сенатор отметил, что для социальной сферы в России будет только лучше от того, что люди станут меньше оформлять те или иные льготы заявительным путём. По словам зампреда, человек может получить необходимость в операции или же столкнуться с осложнениями в силу ряда причин. В подобных случаях социальные службы обязаны готовиться к приёму такого гражданина к реабилитации заблаговременно.

Система должна быть подготовлена, что человеку потребуется определённое время дополнительного, возможно, что и длительного ухода. В этом и заключается смысл проактивной политики, — цитирует Рязанского «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что профильный комитет выступит с поддержкой указанной инициативы Минтруда.

Как ранее передавал NEWS.ru, Министерство труда и социальной защиты РФ получает много обращений от россиян по работе учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), в том числе по порядку установления инвалидности. В связи с этим ведомство планирует регулярно актуализировать критерии и классификации, которые используются для присвоения статуса инвалида.