В Совфеде допустили введение дополнительных выходных из-за пандемии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский не исключил, что в 2022 году власти могут ввести дополнительные выходные для россиян. Как рассказал сенатор «Радио 1», количество нерабочих дней могут увеличить, если этого потребует эпидемиологическая обстановка.

Ранее правительство утвердило производственный календарь на будущий год, согласно которому жителей страны ждёт 118 праздничных и выходных дней.

Пандемия коронавируса ещё продолжается. Не исключено, что ситуативно будут введены ещё какие-то выходные, приняты какие-то точечные решения, — сказал Рязанский.

По его словам, в России число праздничных и выходных дней в году приблизительно соответствует количеству, которое есть во многих европейских странах. В то же время в этом вопросе не может быть никакой всемирной стандартизации, подчеркнул Рязанский. Он отметил, что у каждой страны есть свои праздники — религиозные, связанные с независимостью и с памятными датами.

Главное, как к нашим праздникам относятся сами россияне. Нам это комфортно, удобно, мы с пониманием относимся к этим праздничным датам, — сказал он.

Как сообщили ранее в кабинете министров, новогодние праздники в 2022 году продлятся с 31 декабря по 9 января, а майские будут разделены на два периода: первый пройдёт с 30 апреля по 3 мая, а второй охватит четыре дня с 7 по 10 мая. Россияне также отдохнут от работы 23 февраля и с 6 по 8 марта.