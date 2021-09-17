Правительство утвердило календарь выходных дней на 2022 год

Правительство России утвердило перенос выходных дней, совпадающих с праздниками в 2022 году, на другие даты. Так, выходные 1 и 2 января переносятся на 3 и 10 мая, а нерабочая суббота 5 марта будет перенесена на понедельник, 7 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта, — говорится в публикации.

Согласно новому календарю выходных новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 9 января, а майские будут разделены на два периода: первый пройдёт с 30 апреля по 3 мая, а второй охватит четыре дня с 7 по 10 мая. Россияне также отдохнут от работы 23 февраля и с 6 по 8 марта.

Ранее сотрудники Института социальных исследований и развития гражданского общества (ИСИРГИ) заявили, что российских работодателей следует обязать предоставлять работникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и прививок в условиях пандемии в целом. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.