В РФ предложили узаконить три выходных после вакцинации

Российских работодателей следует обязать предоставлять работникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19? а также после прививок в условия пандемии в целом. Подобную инициативу выдвинули сотрудники Института социальных исследований и развития гражданского общества (ИСИРГИ). Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней, — говорится в письме, написанном от имени директора ИСИРГИ Максима Петунина.

В сообщении подчёркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов после вакцинации не предусматривается трудовым законодательством, вопрос о поддержке привившихся остаётся в ведомстве работодателей или глав субъектов федерации.

При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, — отмечает автор письма.

Кроме того, в письме приводится мнение специалистов о приближении четвёртой волны заболеваемости COVID-19. В частности, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что подъём заболеваемости может произойти уже в конце сентября — начале октября 2021 года.

При этом многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять сотрудникам оплачиваемые отгулы после вакцинации

Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета, — говорится в письме ИСИРГИ.

В связи с этим авторы обращения призывают оценить возможность о внесении изменений в трудовое законодательство РФ в части обязательного предоставления трёх оплчиваемых выходных после каждого этапа прививки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. В связи с этим он может уйти на карантин.