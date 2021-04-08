В Совбезе разработали меры безопасности на выборах в Госдуму

Межведомственная комиссия Совета безопасности обсудила меры по усилению безопасности во время подготовки и проведения выборов в Госдуму.
Согласно данным пресс-службы аппарата Совбеза, соответствующие вопросы были рассмотрены в рамках заседания межведомственной комиссии по общественной безопасности.
Разработаны конкретные меры по усилению антитеррористической защищённости критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также мест массового пребывания людей, — говорится в сообщении.
Также участники заседания обсудили вопросы по выявлению и пресечению нарушений со стороны политических партий и отдельных лиц российского законодательства о выборах, в том числе фактов противоправной агитационной деятельности. Кроме того, рассматривались социально-эпидемиологические меры защиты от коронавируса перед и во время выборов.
Как писал NEWS.ru, ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, предусматривающий увеличение федеральной части партийных списков на выборах в нижнюю палату парламента.
Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября. Наряду с этим в тот же день пройдут прямые выборы глав ряда субъектов РФ и местных парламентов в 39 регионах.