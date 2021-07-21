В Солнечногорске задержали начальника отдела экологии

В Солнечногорске был задержан начальник отдела экологии Денис Афиногентов. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает «Царьград».

Афиногентов уже был судим по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в 2006 году, когда работал в ОМВД. Год назад сотрудники правоохранительных органов проводили в его квартире обыск из-за взятки в миллион рублей.

Также сообщается, что Афиногентов способствовал процветанию «мусорного» бизнеса и угрожал местным экоактивистам. Журналисты снимали сюжеты, но дальше дело не шло, — пишет «Царьград».

Сейчас начальник отдела экологии находится под подпиской о невыезде, в отношении него ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае по обвинению в коррупции.