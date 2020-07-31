В Сочи зафиксировали подъём заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/88cc392a-d332-11ea-9d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Сочи отмечают рост числа заражённых коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, он наблюдается с 23 июля. Только за последнюю неделю от коронавируса скончались семь пациентов.

Так, если 22 июля в Сочи выявили 6 заболевших, то 23-го — уже 19. 29 июля было зафиксировано 17 случаев коронавируса, 15 случаев выявили 30 июля и ещё 16 — 31 числа.

Всего в Сочи с начала пандемии скончались 26 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

По состоянию на 31 июля в Краснодарском крае выявлено 8266 заболевших коронавирусом, 809 инфицированных зарегистрировали в Сочи. Скончались 113 человека, отмечает «Интерфакс».

Ранее олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Государственной думы Антон Шипулин сообщил, что заразился коронавирусом. Кроме него инфекция выявлена у его полуторагодовалой дочери, а также у супруги и у тёщи. По словам спортсмена и политика, он, его дочь и тёща переносят заболевание в лёгкой форме. Однако жена госпитализирована.

Спортсмен добавил, что перед болезнью все члены его семьи находились на отдыхе в Сочи. Шипулин всё это время оставался по работе в Москве, но приезжал к родным на выходные, писал NEWS.ru.