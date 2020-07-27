Семья биатлониста Антона Шипулина заразилась коронавирусом на отдыхе в Сочи

https://static.news.ru/photo/fd530b00-cfe7-11ea-8247-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Государственной думы Антон Шипулин сообщил, что заразился коронавирусом. Кроме него инфекция выявлена у его полуторагодовалой дочери, а также у супруги и у тёщи.

По словам спортсмена и политика, он, его дочь и тёща переносят заболевание в лёгкой форме. Однако жена госпитализирована.

Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — тёща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный, — написал Шипулин в Instagram.

Он уточнил, что у четырёхлетнего сына Димы коронавирусную инфекцию врачи не выявили.

При этом спортсмен добавил, что перед болезнью все члены его семьи находились на отдыхе в Сочи. Шипулин всё это время оставался по работе в Москве, но приезжал к родным на выходные.

Он также призвал быть «в десять раз внимательнее и осторожнее» всех, кто решил отдохнуть на море. По его словам, курорты переполнены, а в Сочи яблоку негде упасть. Биатлонист рассказал, что там «людей просто тьма», поэтому «ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится».

Политик отметил, что по возможности лучше оставаться дома.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке, а также призёр целого ряда турниров. В конце 2018-го он объявил о завершении спортивной карьеры, а в сентябре 2019 года победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, в Краснодарском крае диагностировали 94 новых заражений коронавируса. За неделю число выявленных случаев заболевания составило около 600.