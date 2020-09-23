В Сочи незнакомка позагорала на мемориале погибшим воинам

https://static.news.ru/photo/d9dd70a4-fd9e-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Фото: privetsochi.ru

В Сочи женщина решила позагорать на мемориальном комплексе, возведённом в память о воинах, умерших в городских госпиталях от ран в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы запечатлели фото, на котором видно, как незнакомка расположилась на траве среди плит, установленных в районе захоронения.

Инцидент произошёл в Завокзальном микрорайоне в центре курорта. Снимок был опубликован на местном сайте PrivetSоchi, после чего его распространили городские сообщества в социальных сетях. Там кадр вызвал волну негодования среди юзеров.

Что в головах у таких «людей»? — задался вопросом автор.

В комментариях местные жители разделились на два лагеря. Одни посоветовали обратить на инцидент внимание правоохранительных органов, другие упрекнули фотографировавшего в том, что тот начал снимать вместо того, чтобы подойти к женщине и «дать хорошенько под зад».

Впрочем, и те, и другие осудили поступок незнакомки. Некоторые предположили, что она туристка, так как «местные себе такого не позволят». Высказались и те, кто счёл такое поведение последствием алкоголя.

Мемориальный комплекс в Сочи был открыт в 1985 году на месте старого кладбища, где в годы войны хоронили погибших. Большей частью это были пациенты военных госпиталей, в которые были перепрофилированы санатории курорта. Появление памятного места было приурочено к 40-летию Победы. В канун праздника, 8 мая, там зажгли Вечный огонь. Пламя для него привезли с Малой Земли — легендарного плацдарма под Новороссийском, оборона которого бойцами Красной армии продолжалась 225 дней. В районе мемориала покоятся более двух тысяч человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал указ о расширении выплат ветеранам к 75-летию Победы.