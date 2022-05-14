В Сочи арестовали подозреваемого в подготовке теракта в День Победы Центральный райсуд Сочи арестовал до 12 июля мужчину, готовившего теракт в День Победы

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный районный суд Сочи арестовал мужчину, который планировал совершить теракт в День Победы в торгово-развлекательном центре, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Мужчина будет находиться под стражей как минимум до 12 июля 2022 года, передаёт ТАСС.

Рассмотрев материалы, суд согласился с доводами следствия и заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток, — сказали в пресс-службе.

13 мая в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о предотвращении террористического акта в одном из ТЦ Сочи. Силовики задержали гражданина России 1991 года рождения.

На допросе мужчина рассказал, что планировал убить более 50 человек из револьвера. Он добавил, что является сторонником террористического движения «Колумбайн» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Террористический акт», по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.