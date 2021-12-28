В СК РФ назвали количество преступлений, совершённых подростками

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил «Российской газете», что за 11 месяцев 2021 года в суд было направлено более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки. Он отметил, что свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены в совершение правонарушений взрослыми. Чаще всего это хищения, преступления, связанные с наркотиками, и угоны машин.

За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершённых несовершеннолетними. Практически половина этих преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в совершение преступлений взрослыми, — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что в структуре подростковой преступности подавляющее большинство преступлений — это общественно опасные деяния, связанные с хищениями (56,8%). Кроме того, 11,9% правонарушений были связаны с наркотиками. Подростки также угоняют машины, совершают изнасилования, убийства и наносят тяжкий вред здоровью.

Бастрыкин отметил, что более трёх тысяч из общего числа преступлений совершили лица, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Среди наиболее криминальных регионов глава СК РФ выделил Бурятию, Туву, Забайкальский край, а также Курганскую, Магаданскую, Новгородскую и Сахалинскую области.

Бастрыкин считает, что российскую молодёжь с помощью фильмов и игр дестабилизирует Запад. По мнению главы СК РФ, отрицательные персонажи с русскими фамилиями стали «латентным оружием пропаганды». По его словам, Запад тиражирует идею «русской угрозы» среди молодого поколения, стирает национальную идентичность и склоняет к употреблению веществ и антисоциальному поведению.