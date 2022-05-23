«В СИЗО много талантливых людей»: как в «Бутырке» добывали криптовалюту Замначальника московского изолятора заподозрили в создании майнинговой фермы на базе психбольницы ФСИН

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи проверяют бывшего замначальника по охране московского СИЗО-2, более известного как «Бутырка», на причастность к превышению должностных полномочий. По версии силовиков, он вместе с другими «неустановленными лицами» организовал в одном из помещений тюремной психбольницы, именуемой в народе «Кошкин дом», ферму по добыче криптовалюты, разместив там необходимую для этого аппаратуру. Как рассказала NEWS.ru правозащитница и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва, помимо сотрудников ФСИН, в команду мог входить талантливый заключённый, который, вероятно, и придумал концепцию нелегального предприятия, подбив на его создание охрану тюрьмы. Однако по закону майнинг «крипты» не является уголовно наказуемым деянием, поэтому, скорее всего, фигурантом дела станет либо один сотрудник учреждения, либо вместе со своими бывшими коллегами, а умного арестанта сотрудники компетентных органов начнут использовать в своих оперативных комбинациях.

Вышли за пределы

На днях следственный отдел по тверскому району Москвы столичного управления СК начал проверку в отношении «одного из руководителей» СИЗО-2 «Бутырка». Офицера ФСИН, которым предположительно оказался экс-замначальника учреждения по охране Андрей Цыганов, проверяют на предмет совершения им преступления по ч. 1. ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в ноябре 2021 года Цыганов «совместно с неустановленными лицами» провёз и установил «технические средства, осуществляющие добычу криптовалюты» в филиале Психиатрической больницы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России, расположенном на режимной территории следственного изолятора на ул. Новослободской, 45. Криптоферма действовала до февраля 2022 года и за три месяца работы на её функционирование было потрачено 8379,45 киловатт казённой электроэнергии на сумму более 62 тысяч рублей. Таким образом, злоумышленники, как полагают в СК, «совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и существенно нарушили охраняемые законом интересы общества или государства».

Как заявила участница президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и член московской ОНК Ева Меркачёва, весной этого года она «узнала о том, что был уволен замначальника „Бутырки“, он же — начальник отдела охраны изолятора Андрей Цыганов». Это произошло якобы из-за того, что «там устроили лабораторию по производству криптовалюты».

Об этом мне рассказал сначала один из заключённых во время проверки, а потом это подтвердили сотрудники изолятора, сообщив, что происходит что-то странное. Но самое удивительное, что всё было создано в психбольнице ФСИН. Это отдельно стоящее здание на территории «Бутырки», куда свозят людей после суицидов или тех заключённых, кто страдает психическими заболеваниями. В этом здании располагаются палаты-камеры и, насколько мне известно, на втором этаже всё это было организовано. Много всего [для создания криптофермы] не требуется, потому что оборудование занимает не так много места, как может показаться. Нужен мощный компьютер, специальные видеокарты и процессоры. По одной из версий, поскольку через СИЗО проходит очень много талантливых людей, в том числе хакеры и айтишники, кто-то из них предложил [представителям ФСИН] таким образом подзаработать, чтобы не терять время, пока идут дни и у арестантов, и у сотрудников учреждения. К тому же, по сути, майнинг криптовалюты не запрещён по российскому законодательству. Скорее всего, кто-то из арестантов, кто умеет это делать, сказал, какое оборудование нужно закупить и привезти. И поскольку речь идёт о начальнике охраны, я думаю, ему ничего не стоило завезти это всё на территорию СИЗО. Ева Меркачёва журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы

По оценкам правозащитницы, в данной схеме могло участвовать от пяти до 10 человек. Меркачёва добавила, что, когда стало известно об увольнении Андрея Цыганова, от должностей были отстранены или ушли по собственному желанию несколько других сотрудников СИЗО. С чем это было связано, трудно сказать, добавила собеседница NEWS.ru, не исключив, что «сейчас до последнего, наверное, будут стараться, чтобы всю вину возложить на одного».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Таланты и поклонники

Наличие в команде вероятного «крутого арестанта» из числа программистов или финансистов Меркачёва объяснила тем, что среди работников уголовно-исполнительной системы вряд ли есть высококлассные специалисты в области майнинга.

Среди сотрудников ФСИН я таких людей не видела, да и вряд ли бы они работали в «Бутырке» и вообще в системе исполнения наказаний, если бы умели добывать криптовалюту. Не исключено, что следствие может заинтересоваться гениальным заключённым, который всё это, по сути, организовал. И, может быть, его выведут из дела, а затем будут использовать для каких-то своих целей, — предположила правозащитница.

Говоря об уровне талантов заключённых, она вспомнила историю одного хакера, который содержался в «Кремлёвском централе» (СИЗО 99/1), а потом перевели в столичное СИЗО-1 «Матросская тишина». Этот человек, по словам Меркачёвой, раздобыл в заключении телефон и с его помощью снял деньги со счёта следователя, который вёл его дело.

То есть таланты есть, земля ими полнится и многие из них сидят, — резюмировала правозащитница.

В независимом комитете против коррупции и пыток Gulagu.net, занимающемся защитой прав заключённых, с иронией отнеслись к истории с созданием криптофермы в тюремной психбольнице.

Ничего страшного, чем бы тюремщик ни тешился, лишь бы не пытал и не насиловал. «Крипта» — дело хорошее, таких премировать нужно, а не сажать. <...> Ну а что касается оперативного отдела «Бутырки» и УФСИН, вот этих балбесов надо в шею гнать за такое, — заявили в организации.

Стоит отметить, что в феврале энергетики из Москвы и Подмосковья выявили массовые самовольные подключения подпольных майнинговых ферм. За несколько месяцев ущерб от незаконных добытчиков криптовалюты превысил 160 млн рублей. Из-за этого, как утверждали в компании Россети, страдают целые жилые комплексы. Иногда электросети не справляются с колоссальными нагрузками и у потребителей из-за этого внезапно выключается свет и даже блокируются лифты.

В 2020 году в Новгородской области нелегальную криптоферму обнаружили на одной из птицефабрик региона. За несанкционированное подключение к электросетям тогда ущерб составил 118 млн рублей.